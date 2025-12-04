В Екатеринбурге перенесли открытие катка

Каток откроют в январе 2026 года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Открытие катка на площади 1905 года в Екатеринбурге перенесли на январь 2026-го. Об этом на коллегии в администрации города заявил директор департамента культуры Илья Марков.

«Планировали открыть 12 декабря, но теперь запланировали на 19 декабря. Что касается программы, то скорее всего, пройдет в январе, возможно на Старый новый год», — сказал Марков. А вот сроки открытия ледового городка оставлены без изменений — 30 декабря.