Резкое похолодание ожидается в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области в начале второй недели декабря ожидает резкое похолодание. Температура воздуха понизится до минус 25 градусов и ниже, информируют метеосервисы.

«Погода в Кургане на 10 дней. Вторник, 9 января. Дневная/ночная температура: -23/-28 градусов», — сообщает сайт Gismeteo. Другие порталы с прогнозами погоды демонстрируют схожие цифры.

В Курган придут сильные морозы Фото: скрин саййта Gismeteo

Похолодание начнется в понедельник, 8 января, и продлится как минимум до среды. Во второй половине недели воздух прогреется, но температура останется в отрицательных значениях.

