В Курганской области ударят 25-градусные морозы.
Резкое похолодание ожидается в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жителей Курганской области в начале второй недели декабря ожидает резкое похолодание. Температура воздуха понизится до минус 25 градусов и ниже, информируют метеосервисы.
«Погода в Кургане на 10 дней. Вторник, 9 января. Дневная/ночная температура: -23/-28 градусов», — сообщает сайт Gismeteo. Другие порталы с прогнозами погоды демонстрируют схожие цифры.
В Курган придут сильные морозы
Фото: скрин саййта Gismeteo
Похолодание начнется в понедельник, 8 января, и продлится как минимум до среды. Во второй половине недели воздух прогреется, но температура останется в отрицательных значениях.
Ранее синоптики сообщали, что первая декада декабря в Курганской области будет аномально теплой и преимущественно без осадков, с плюсовой температурой и кратковременным снегом с дождем 8–9 декабря. С 10 по 12 декабря прогнозировался устойчивый минус и снег, а во второй половине месяца — относительно мягкие морозы до минус 9 градусов и продолжительные снегопады.
