В Кургане на треть подешевела правительственная гостиница «Зауралье»

Правительственная гостиница «Зауралье» в Кургане выставлена в очередной раз на продажу дешевле первоначальной цены. Сейчас ее пытались продать за 54,4 млн рублей. Однако и в этом раз покупателя не нашлось. Об этом сообщается в официальной информации на сайте электронных торгов.

«Помещения площадью 666,5 кв. м, по адресу: город Курган, улица Зорге, д. 28/I. Начальная цена лота 54,4 миллиона рублей», — говорится в аукционной документации.

Ранее гостиницу выставляли за 81 млн рублей. С тех пор торги проводились 16 раз, но они так и не дали результатов. Несмотря на снижение цены с первоначальной на треть, первого декабря 2025 года аукцион вновь оказался несостоявшимся. От потенциальных покупателей ни одной заявки на участие не поступило.

Двухэтажная гостиница площадью 666 квадратных метров расположена в многоквартирном жилом доме в районе парка Победы и Дворца бракосочетания Кургана. Она имеет категорию «две звезды» и 10 номеров, включая люкс и полулюкс.