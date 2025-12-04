Логотип РИА URA.RU
Подростки-гастролеры из Иркутской области попались в ЯНАО с партией наркотиков

В Муравленко задержали двух подростков по подозрению в сбыте наркотиков
04 декабря 2025 в 12:56
В Муравленко (ЯНАО) задержали двух 17-летних подростков из Иркутской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Обвиняемые, желая заработать деньги, приняли предложение от неустановленного лица распространять наркотические средства в ЯНАО», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Подростки прибыли из Иркутской области в Муравленко, где забрали наркотики из тайника.

Реализовать преступный замысел подросткам помешали сотрудники полиции, задержавшие их. Во время личного досмотра у них нашли запрещенные вещества.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования изучат условия, при которых подростки оказались вовлечены в преступную деятельность. Следователи намерены дать оценку обстоятельствам их жизни и окружению, чтобы определить, какие факторы способствовали совершению преступления и какие меры профилактики могут потребоваться. В настоящее время решается вопрос об избрании несовершеннолетним меры пресечения.

