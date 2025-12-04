На крупнейший бизнес-форум Ямала съехались лучшие предприниматели округа

На форум съехались лучшие предприниматели ЯНАО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) проходит крупнейший бизнес-форум в рамках регионального этапа Национальной премии «Бизнес–Успех», на который съехались предприниматели со всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента экономики.

«Центральным событием станет торжественное вручение наград лауреатам. Уже вечером мы узнаем имена победителей в 14 номинациях, каждый из которых получит главный приз — „Золотого носорога“, — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

В рамках деловой программы запланирована пленарная сессия «Территория бизнеса — территория жизни». В ней участвуют ямальские предприниматели, представители региональных органов власти и общественных организаций.

Продолжение после рекламы

Отдельным блоком идет защита проектов и вручение сертификатов участникам федеральной программы «СВОй бизнес». Речь идет о начинающих предпринимателях, которые открывают свое дело при поддержке государства.

Для участников форума организована серия практических мастер-классов. Основоположник российской школы тайм-менеджмента Глеб Архангельский проводит занятие «Тайм-менеджмент проектов: опыт XIX века для прорыва в XXI-м», где поделится методиками планирования и повышения личной эффективности руководителей.

Эксперт по клиентоцентричности Евгений Щепин ведет мастер-класс «От продукта — к клиенту. Как сделать покупателя центром вашего бизнеса». Он разбирает подходы к выстраиванию сервиса, работе с обратной связью и удержанию постоянных клиентов в условиях конкуренции и сокращения спроса.

Завершит образовательную программу сессия «Цифровые, AI и GenAI–трансформации: опыт, подходы, кейсы», которую проводит директор проектов по цифровой трансформации бизнеса Сбербанка Арсений Ляховой. Участникам показывают примеры внедрения искусственного интеллекта и генеративных решений в операционные процессы компаний, а также обсуждают, как даже малый бизнес может использовать цифровые инструменты для снижения издержек и роста выручки.