Правда ли, что мед укрепляет иммунитет, и как его нельзя давать детям

Мед часто называют «солнечным лекарством» — с его помощью многие стремятся укрепить иммунитет в холодное время года. Однако, как и любое природное средство, он требует разумного употребления. О том, чем действительно полезен мед и какие предосторожности стоит соблюдать, для URA.RU рассказывает врач-аллерголог-иммунолог ИНВИТРО Ирина Николаевна Эстрина.

Почему мед считают полезным продуктом

Этот пчелиный продукт содержит фруктозу, глюкозу, витамины C, K и группы B, а также полифенольные соединения и минеральные вещества. Благодаря такому составу мед проявляет антикардиальные, антимикробные и противовоспалительные свойства. Всего две столовые ложки в день способны снабдить организм важными микроэлементами, поддерживающими иммунную систему.

При этом Эстрина отмечает: за счет большого количества быстроусвояемых углеводов мед может быть нежелателен при сахарном диабете, ожирении и других метаболических нарушениях.

Может ли мед вызывать аллергию

По словам врача, аллергия на продукты пчеловодства встречается нечасто, но проявления у каждого индивидуальны. «Обычно симптоматика напоминает другие виды пищевой аллергии. Могут возникать кожные проявления в виде крапивницы, насморк, отек Квинке, в редких случаях — анафилактический шок», — отмечает Эстрина.

Кроме того, возможны проблемы с дыханием: кашель, чихание, заложенность носа и затрудненное дыхание. У некоторых людей возникают желудочно-кишечные расстройства: вздутие живота, спазмы, тошнота, рвота и диарея. В тяжелых случаях могут появиться головные боли, головокружения и даже потеря сознания.

Интересно, что разные сорта меда способны вызывать разные реакции: один человек может спокойно есть гречишный мед, но остро реагировать на липовый. Это связано с содержанием пыльцы растений, которая и становится аллергеном. Превышение умеренных доз тоже способно спровоцировать приступ даже у людей без выраженной непереносимости.

