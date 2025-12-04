Как не навлечь беду на Прокопия зимнего: главные запреты и приметы 5 декабря

В народном календаре 5 декабря — Прокопьев день Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

5 декабря в народном календаре отмечают Прокопьев день, также известный как Вехостав или Прокопий зимний. Он считался рубежом, когда устанавливался крепкий санный путь и вся деревня дружно готовилась к зиме. В этот день действовали строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду. URA.RU рассказывает о главных приметах и о том, чего нельзя было делать ни в коем случае 5 декабря 2025 года.

Прокопьев День: что за праздник

5 декабря в народной традиции — это важный рубеж начала настоящей зимы. В этот день на Руси начинали устанавливать санный путь: крестьяне всем селом выходили укатывать дороги и ставить вдоль них снежные вехи-указатели, чтобы не сбиться в метель. Считалось, что путь, проложенный «всем миром» на Прокопия, будет стоять крепко до самой весны.

Есть у этого дня и церковное значение. Он посвящен святому Прокопию Чтецу — одному из первых христиан, принявших мученическую смерть за веру. Он жил в IV веке, служил в храме в Палестине и был известен как мудрый толкователь Священного Писания. По преданию, он также имел дар исцелять людей. Когда начались гонения на христиан, Прокопий отказался отречься от веры и принести жертву языческим богам, за что был казнен.

В православных храмах 5 декабря проходят службы в память о святом Прокопии. Верующие молятся о твердости духа, защите от зла и благословении на предстоящую зиму.

По преданию, в этот день нужно было навести порядок в доме и жизни, чтобы встретить зиму без забот Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Традиции 5 декабря — Прокопьев день

1. Общая прокопка зимней дороги. Главный обычай дня — всей деревней утрамбовывали первую зимнюю дорогу от центра села до выезда. Вдоль пути ставили вехи из кольев с соломой. Считалось: как дорогу проложат на Прокопа — такой она и до весны будет. Уклонявшихся от работы осуждали всем миром.

2. Первая веха — девичья примета. Первую веху устанавливала старшая незамужняя девушка. Если поставит крепко — первой выйдет замуж. Парни, помогавшие ей, как бы намекали на сватовство.

3. Подготовка саней («санничанье»). Чинили сани, подковывали лошадей, готовили упряжь. С этого дня официально начинался сезон зимних поездок, ярмарок и свадеб.

4. Общий постный стол. После работы накрывали мирское угощение: капуста, грибы, рыба, каши, пироги, кисель. Обязательно оставляли миску для странников и нищих.

5. Помощь вдовам и сиротам. Мужчины кололи дрова, чинили избы, приносили муку и крупы. Девушки шили теплые вещи. Отказать в помощи считалось тяжким грехом.

6. Детские гулянья. После укатки дороги дети первыми катались на санках, устраивали «поезда», играли в «царя горы». Вечером собирались на посиделки.

7. Гадания и обереги. Девушки клали под подушку гребень — на сон о будущем муже. Над дверью вешали найденную подкову — «на счастье в новом пути».

8. Запрет на одиночную работу. Весь труд в этот день должен был быть общим — даже дрова кололи только вместе.

9. Тайная тропа к храму. Тот, кто ночью расчищал дорогу к церкви, получал особое уважение — верили, что у него весь год будет «легкая дорога по жизни».

10. Вечерние посиделки. После трудов пели зимние песни, рассказывали истории о прошлых зимах, гадали.

Приметы 5 декабря

Погода и зима в целом

На Прокопа снег — будет снежная зима.

Снег идет крупный и мокрый — к оттепелям в январе.

Сухой мелкий снег с ветром — к морозной и малоснежной зиме.

Тепло на Прокопа (+2…0 градуса) — зима затянется до апреля.

Сильный мороз на Прокопа — зима будет лютой, но короткой.

Треск в лесу (деревья трещат) — к долгим морозам.

Дым из трубы столбом — к ясной морозной погоде.

Дым стелется по земле — к скорой оттепели.

Ветер с севера или востока — к студеной зиме.

Ветер с юга — к мягкой зиме.

Луна в красноватом кольце — к трескучим морозам.

Луна ясная и яркая — к морозу, тусклая — к оттепели.

Звезды ярко мерцают — к сильному холоду.

Звезд мало видно — к метели в ближайшие дни.

Солнце в красном круге на закате — к ветреной зиме.

Приметы на урожай и лето

Много снега на Прокопа — к урожайному году (особенно хлеба и овощей).

Иней на деревьях — к богатому урожаю овса и ячменя.

Сугробы высокие — к хорошему сенокосу.

Вода в колодце высоко поднялась — к плодородному лету.

Вода в колодце упала — к засушливому лету.

Много рябины осталось на деревьях — к мокрому лету и хорошему урожаю грибов.

Приметы по птицам и животным

Снегири запели — скоро метель.

Вороны каркают и вьются высоко — к снегу.

Вороны сидят на нижних ветках — к ветру.

Куры рано на насест идут — к морозу (чем выше заберутся — тем сильнее мороз).

Петух кукарекает вечером — к перемене погоды.

Собаки валяются в снегу — к метели.

Кошка скребет пол — к вьюге и ветру.

Кошка прячет нос — к морозу.

Зайцы близко к жилью подходят — к сильным морозам.

Приметы на деньги и благополучие

Если в этот день подать милостыню или помочь нуждающемуся — весь год будет достаток.

Кто на Прокопа скупится — тот весь год в нужде проживет.

Найти на дороге подкову или гвоздь от подковы — к большой удаче и деньгам.

Увидеть белого зайца — к крупной денежной находке или прибыли.

Приметы на любовь и семью

Девушка, которая на Прокопа первую веху поставит на дороге — первой в деревне замуж выйдет.

Если в этот день парень и девушка вместе снег утаптывают — быть им вместе.

Кто на Прокопа в новый дом въезжает — будет жить богато и дружно.

Приметы на здоровье

Кто на Прокопа в бане попарится — весь год болеть не будет.

Кто простудится на Прокопа — всю зиму кашлять будет.

Самые «железные» приметы, которые исполняются почти всегда (по записям этнографов):

Снег на Прокопа выпал — санный путь до самой Благовещенья (7 апреля).

Иней на деревьях 5 декабря — овес уродится.

Снегирь запел — через 1–3 дня метель.

Погода предсказывала людям, какой будет предстоящая зима Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вещий сон в ночь на 5 декабря: что означают сновидения в Прокопьев день

Ночь на Прокопьев день (с 4 на 5 декабря) в народных поверьях считалась временем, когда можно получить важное предсказание. Сны в эту ночь часто связывали с будущим, особенно с делами на предстоящую зиму и благополучием семьи.

Ключевые толкования снов на 5 декабря:

Дорога, путь или расчищенная тропа — к удаче в начинаниях. Чем ровнее дорога, тем успешнее будут дела.

Сани или лошади — сулят хорошие новости или гостей издалека.

Видеть снег или метель — если снег чистый и пушистый — к прибыли; если метель — к хлопотам и суете.

Ставить вехи (колья с соломой) или укатывать дорогу — знак, что вы на верном пути к цели.

Встретить в снегу подкову или монету — к неожиданной денежной удаче.

Увидеть святого или молиться во сне — к защите от неприятностей и душевному покою.

Сон про больного или умершего родственника — может указывать на необходимость обратить внимание на свое здоровье или отношения в семье.

Частые вопросы о Прокопьевом дне (5 декабря)

Что за праздник Прокопьев день? Прокопьев день отмечают 5 декабря в честь святого Прокопия Чтеца. В народе он считается днем встречи настоящей зимы, началом санного пути и временем общих деревенских работ.

Можно ли работать 5 декабря? Можно, но по традиции работать в одиночку в этот день не приветствовалось. Все старались трудиться вместе — колоть дрова, чистить дороги, помогать нуждающимся.

Что обязательно нужно сделать в Прокопьев день? Главное — сделать доброе дело: помочь вдовам, сиротам, пожилым, подать милостыню, расчистить дорогу. Считалось, что такие поступки притягивают удачу на весь год.

Можно ли гадать 5 декабря? Да, Прокопьев день считался подходящим для гаданий на суженого и судьбу. Чаще всего девушки клали под подушку гребень или загадывали сон.