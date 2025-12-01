В Тюмени без тепла остались 29 домов

В Тюмени из-за аварии на сетях, произошедшей 30 ноября, без отопления все еще остаются 29 домов (ранее их было 87). Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«30 ноября в 17:00 зафиксировано повреждение тепловой сети на Максима Горького, 55. Оперативная бригада УСТЭК незамедлительно выехала на место и начала работы. Под отключение попали 87 домов и пять соцобъектов. Утром 1 декабря часть потребителей переподключили, в настоящее время подача ресурса ограничена в 29 домах», — говорится в сообщении.