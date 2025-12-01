Логотип РИА URA.RU
В Тюмени без тепла остались 29 домов

01 декабря 2025 в 12:02
На месте работают аварийные бригады (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени из-за аварии на сетях, произошедшей 30 ноября, без отопления все еще остаются 29 домов (ранее их было 87). Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«30 ноября в 17:00 зафиксировано повреждение тепловой сети на Максима Горького, 55. Оперативная бригада УСТЭК незамедлительно выехала на место и начала работы. Под отключение попали 87 домов и пять соцобъектов. Утром 1 декабря часть потребителей переподключили, в настоящее время подача ресурса ограничена в 29 домах», — говорится в сообщении.

На месте аварии продолжаются восстановительные работы. Приняты исчерпывающие меры безопасности.

