Тюменский ресторатор объявила о закрытии известного бара

Заведение закрывается с 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени с 1 декабря прекращает свою работу бар «Другое дело», расположенный на новой пешеходной улице Дзержинского. Об этом в соцсети сообщила владелец заведения и крупный тюменский ресторатор Лариса Невидайло.

«Мы приняли решение закрыть бар „Другое дело“ с 1 декабря. Так что у вас есть еще выходные, чтобы заглянуть в „Другое дело“, если вы любили его так же, как любили его мы», — поделилась бизнесвумен в своем telegram-канале.

Невидайло пояснила, что концепция заведения оказалась сложной и снизилась покупательная способность посетителей. Она считает, что на Дзержинского нужно заведение по проще. «А на такой улице, как Дзержинского, все-таки нужно что-то простое, быстро считываемое, прямое», — поделилась ресторатор.

Продолжение после рекламы