«По-дружески»: Путин раскрыл детали совместной поездки с Моди

Путин: поездка на одном автомобиле с Моди не была запланирована
04 декабря 2025 в 12:59
Путин предложил Моди поехать вместе по-дружески, рассказал сам президент

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Совместная поездка президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи на саммите ШОС в Китае не была запланирована. Они сели в один автомобиль по-дружески. Об этом рассказал сам Владимир Путин.

«Это не было запланировано, просто мы вышли на улицу, подошла моя машина, я говорю, слушай, поехали вместе — просто по-человечески, по-товарищески, по-дружески», — заявил Путин во время интервью телеканалу India Today. К тому же совместная поездка показывает, что им есть о чем поговорить, отметил президент.

Поездка Путина и Моди произошла на полях саммита ШОС в Китае в сентябре. Тогда они отправились на автомобиле Aurus для проведения двусторонней встречи. Об этом сообщало RT.

Материал из сюжета:

