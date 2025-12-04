Исус Христос получил срок за регистрацию 45 иностранцев в своей квартире в Казани
Фиктивную регистрацию 45 мигрантов в Казани организовал местный житель
Ново-Савиновский районный суд Казани вынес условный приговор местному жителю по делу о фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщила пресс-службе суда.
«Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — сказал собеседник агентства. Его слова передает РИА Новости.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее Московский районный суд Казани уже привлекал его к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
Мужчина является инвалидом второй группы. Фиктивная регистрация была организована в его собственной квартире площадью менее 32 квадратных метров.
