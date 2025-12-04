Логотип РИА URA.RU
Исус Христос получил срок за регистрацию 45 иностранцев в своей квартире в Казани

Суд Казани приговорил Исуса Христоса к условному сроку за фиктивную регистрацию
04 декабря 2025 в 12:54
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес условный приговор местному жителю по делу о фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщила пресс-службе суда.

«Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — сказал собеседник агентства. Его слова передает РИА Новости.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее Московский районный суд Казани уже привлекал его к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Мужчина является инвалидом второй группы. Фиктивная регистрация была организована в его собственной квартире площадью менее 32 квадратных метров.

