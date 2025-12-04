В Тобольске открылась новая поликлиника

Новая поликлиника рассчитана на обслуживание 20 тысяч пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подгорной части Тобольска (Тюменская область) открылась новая поликлиника — филиал Областной больницы №3, которая сможет принять более 20 тысяч пациентов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«В подгорной части Тобольска открылась и уже принимает жителей новая поликлиника. О ее строительстве сообщал на Прямой линии. А в августе лично посещал объект во время рабочей поездки в Тобольск», — написал Моор в своей публикации.

В поликлинике развернули кабинеты первичной, специализированной и стоматологической помощи для взрослых и детей. Здесь же работают дневной стационар и физиотерапевтическое отделение, открыт аптечный пункт. Помещения спроектированы с учетом потребностей маломобильных пациентов: установлены пандусы, расширены дверные проемы, организованы лифтовые зоны и санитарные комнаты.

Продолжение после рекламы