Депутат Тюменской облдумы Зеленский оказался самым экономным в командировках

Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский оказался самым экономным в командировках. За это его похвалил вице-спикер заксобрания Андрей Артюхов, который согласовывает депутатские перелеты. На комитете по бюджету выяснилось, что он покупает билеты в разы дешевле, чем коллеги.

Пока одни тратят из бюджета на билеты в ХМАО по 27-28 тысяч, Зеленский умудряется брать всего за 6-7. «Приятно удивляет депутат Зеленский. Коллега летают, получается 21 тысяча туда обратно, у кого-то 27-29. А он говорит, что знает какие-то скидки, программы. Состоит в каком-то чате Ютэйра. То же самое с Ямалом», —отметил Артюхов.