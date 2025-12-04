Депутат Тюменской облдумы Зеленский оказался самым экономным в командировках
Александр Зеленский стал одним из самых экономных депутатов в командировках
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский оказался самым экономным в командировках. За это его похвалил вице-спикер заксобрания Андрей Артюхов, который согласовывает депутатские перелеты. На комитете по бюджету выяснилось, что он покупает билеты в разы дешевле, чем коллеги.
Пока одни тратят из бюджета на билеты в ХМАО по 27-28 тысяч, Зеленский умудряется брать всего за 6-7. «Приятно удивляет депутат Зеленский. Коллега летают, получается 21 тысяча туда обратно, у кого-то 27-29. А он говорит, что знает какие-то скидки, программы. Состоит в каком-то чате Ютэйра. То же самое с Ямалом», —отметил Артюхов.
Ранее в Тюменской облдуме на заседании комитета по бюджету приняли проект бюджета на 2025 год. Как рассказывал URA.RU глава регионального департамента финансов Михаил Таранов, наибольшие расходы в бюджете на 2025 год заложили на социальную сферу.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!