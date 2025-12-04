Логотип РИА URA.RU
В Ханты-Мансийске произошел взрыв на газозаправочной станции. Видео

04 декабря 2025 в 12:33
В Ханты-Мансийске взорвалась газозаправочная станция

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийске на улице Мира произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции. Пострадал оператор, сообщили URA.RU в МЧС региона.

«Сегодня в 10:55 поступило сообщение о хлопке на АГЗС по улице Мира. Прибыв на место, подразделения зафиксировали разрушение операторной. Открытого горения не наблюдалось. В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции», — сообщили в пресс-службе МЧС. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

