В Ханты-Мансийске произошел взрыв на газозаправочной станции. Видео
04 декабря 2025 в 12:33
В Ханты-Мансийске взорвалась газозаправочная станция
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Ханты-Мансийске на улице Мира произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции. Пострадал оператор, сообщили URA.RU в МЧС региона.
«Сегодня в 10:55 поступило сообщение о хлопке на АГЗС по улице Мира. Прибыв на место, подразделения зафиксировали разрушение операторной. Открытого горения не наблюдалось. В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции», — сообщили в пресс-службе МЧС. Причины произошедшего устанавливают специалисты.
