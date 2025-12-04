Гламурная звезда шоу-бизнеса поздравила ХМАО с наступающим юбилеем. Видео
Валерия поздравила югорчан с наступающим 95-летием ХМАО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Певица Валерия поздравила ХМАО с наступающим юбилеем, записав видеоролик. Округ отметит 10 декабря свое 95-летие со дня образования.
«Я поздравляю Югру с юбилеем — 95 лет. Желаю процветания, развития. Очень хочется, чтобы воплощался слоган: „Где родился — там и пригодился“. Чтобы ценили своих людей, всячески способствовали, чтобы они оставались в регионе. Знаю, что здесь проходит много мероприятий. У вас жизнь кипит! Пусть так будет всегда», — говорит Валерия на видео, опубликованном в telegram-канале КТЦ «Югра-Классик».
Певица приезжала на гастроли в Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Вместе со своим продюсером и супругом Иосифом Пригожиным они успели оценить югорскую гастрономию, попробовав северные деликатесы в местных ресторанах.
