Гламурная звезда шоу-бизнеса поздравила ХМАО с наступающим юбилеем. Видео

Певица Валерия поздравила ХМАО с 95-летием
04 декабря 2025 в 13:16
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Певица Валерия поздравила ХМАО с наступающим юбилеем, записав видеоролик. Округ отметит 10 декабря свое 95-летие со дня образования.

«Я поздравляю Югру с юбилеем — 95 лет. Желаю процветания, развития. Очень хочется, чтобы воплощался слоган: „Где родился — там и пригодился“. Чтобы ценили своих людей, всячески способствовали, чтобы они оставались в регионе. Знаю, что здесь проходит много мероприятий. У вас жизнь кипит! Пусть так будет всегда», — говорит Валерия на видео, опубликованном в telegram-канале КТЦ «Югра-Классик».

Певица приезжала на гастроли в Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Вместе со своим продюсером и супругом Иосифом Пригожиным они успели оценить югорскую гастрономию, попробовав северные деликатесы в местных ресторанах.

