«Я поздравляю Югру с юбилеем — 95 лет. Желаю процветания, развития. Очень хочется, чтобы воплощался слоган: „Где родился — там и пригодился“. Чтобы ценили своих людей, всячески способствовали, чтобы они оставались в регионе. Знаю, что здесь проходит много мероприятий. У вас жизнь кипит! Пусть так будет всегда», — говорит Валерия на видео, опубликованном в telegram-канале КТЦ «Югра-Классик».