Синоптик Пермского Политеха рассказал о погодных «качелях» первой трети декабря

Аномальное декабрьское потепление скоро закончится Фото: Илья Московец © URA.RU

После аномально теплой для первой декады декабря погоды в Пермский край придут умеренные морозы. Об этом URA.RU рассказал специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин.

«В период с 1 по 3 декабря Пермский край располагается в зоне повышенного градиента давления на теплой периферии атлантических циклонов, смещающихся с районов Северной Атлантики и европейской территории России на северо-восток. Над Уралом сохраняется повышенный температурный фон, поэтому в эти дни в Перми мы наблюдали теплую погоду. Но уже во второй половине декады ситуация изменится переходом к более морозной, в основном антициклональной погоде», — рассказал Максим Симакин.

Он добавил, что в юго-западных районах края, таких как Пермь, Оса, Кунгур, в период с 1 по 5 декабря дневная температура составит от 0 до +2 градусов, а ночью будет держаться в пределах от 0 до −3 градусов. С 6 по 10 декабря днем воздух прогреется лишь до -2...-7 градусов, а ночью температура опустится до -6...-12. При этом в северных и северо-восточных районах (Красновишерск и Чердынь) температура в среднем прогнозируется на 1–3 градуса ниже, особенно в ночные часы.

Продолжение после рекламы