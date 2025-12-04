Пермский хор «Млада» выступит в Кремле по приглашению Сергея Лазарева
В программе гала-концерта заявлены лучшие солисты и коллективы популярного вокального проекта
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский хор «Млада» примет участие в гала-концерте гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!». Его покажут на телеканале «Россия 1» в пятницу, 5 декабря.
«Выступление состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца. В программе гала-концерта заявлены лучшие солисты и коллективы популярного вокального проекта. Пермским хором руководит Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова», — рассказали URA.RU в пресс-службе коллектива.
Коллектив из краевой столицы стал участником одного из крупнейших вокальных проектов страны в 2025 году. По итогам их выступления лидер «сотни» жюри Сергей Лазарев пригласил «Младу» принять участие в гала-концерте шоу.
