Пермский хор «Млада» выступит в Кремле по приглашению Сергея Лазарева

Пермский хор выступит на гала-концерте в Кремле по приглашению Сергея Лазарева
04 декабря 2025 в 12:40
В программе гала-концерта заявлены лучшие солисты и коллективы популярного вокального проекта

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский хор «Млада» примет участие в гала-концерте гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!». Его покажут на телеканале «Россия 1» в пятницу, 5 декабря.

«Выступление состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца. В программе гала-концерта заявлены лучшие солисты и коллективы популярного вокального проекта. Пермским хором руководит Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова», — рассказали URA.RU в пресс-службе коллектива. 

Коллектив из краевой столицы стал участником одного из крупнейших вокальных проектов страны в 2025 году. По итогам их выступления лидер «сотни» жюри Сергей Лазарев пригласил «Младу» принять участие в гала-концерте шоу.

