Пермский хор «Млада» выступит в Кремле по приглашению Сергея Лазарева

В программе гала-концерта заявлены лучшие солисты и коллективы популярного вокального проекта

Пермский хор «Млада» примет участие в гала-концерте гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!». Его покажут на телеканале «Россия 1» в пятницу, 5 декабря.

«Выступление состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца. В программе гала-концерта заявлены лучшие солисты и коллективы популярного вокального проекта. Пермским хором руководит Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова», — рассказали URA.RU в пресс-службе коллектива.