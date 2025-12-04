Новый главный режиссер Театра-Театра Марк Букин хочет встретиться с пермяками: кто он такой?

Марк Букин - новый главный режиссер Театра-Театра в Перми Фото: Алексей Гущин, предоставлено пресс-службой Театра-Театра

Марк Букин занял должность главного режиссера пермского академического Театра-Театра, где без главрежа обходились с 2019 года. Как 33-летний актер из села на Дальнем Востоке стал вторым человеком в ТТ, зачем он хочет лично встретиться с пермяками — в материале URA.RU.

Марк Букин родился 30 ноября 1992 года в селе Новоникольск Приморского края. Населенный пункт, в котором всего шесть улиц, находится в сотне километров от Владивостока. В столицу региона Букин перебирается, чтобы учиться на актера драматического театра и кино в Дальневосточной государственной академии искусств (ныне это институт искусств).

Актер с режиссерскими амбициями

Вуз Букин окончил в 2015 году. Но признается, что изначально хотел быть именно режиссером, а не актером. «На актерское я пошел скорее по незнанию — тогда особо не понимал, что на самом деле стоит за профессией режиссера. Буквально на втором курсе, понял, что хочу стать режиссером. Но у меня не нашлось ни возможности, ни уверенности, чтобы уехать учиться в другое место, а кафедры режиссуры в Дальневосточной академии искусств в то время не было. Я остался на актерском факультете, и будучи студентом, стал ставить спектакли», — рассказывал Букин в интервью изданию «Собака».

Продолжение после рекламы

После окончания академии Букин в 2016 году ставит два спектакля на площадке Приморского краевого Театра молодежи. «Пушкин. Размышления» (16+) по циклу «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина выходит на большой сцене театра, а «Том Сойер. Не хочу быть стариком» — на свободной площадке.

После Букин перебирается в Пермь и служит актером в Театре-Театре. По его словам, он сразу заявил художественному руководителю Борису Мильграму, что хочет быть именно режиссером. Тот посмотрел работы молодого автора и пригласил учиться на свой режиссерский курс в Московском институте современного искусства. В 2021 году Букин оканчивает его и официально становится режиссером Театра-Театра.

Режиссер

Марк Букин всегда хотел быть режиссером Фото: Эльвира Каюмова, предоставлено пресс-службой Театра-Театра





И во время учебы у Мильграма Букин ставит свои спектакли. На Сцене-Молот (малой сцене ТТ) выходят его постановки «Чайка. Эксперимент» (16+), «Маленькие трагедии. Часть первая» (16+), «Пир во время чумы» (16+), на сцене Пермского Дома актера — «Отелло» (16+).

В 2021 году Букин ставит масштабный проект «Раскольников» (18+) по роману Федора Достоевского. Премьера почти четырехчасового спектакля прошла 8 ноября на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина».

«„Раскольников“ (18+) стал определяющим спектаклем и открыл для меня пространство большой сцены. Именно с него начался мой настоящий вход в профессию режиссера», — признается Букин.

С 2021 года Марк Букин становится куратором Сцены-Молот, ставит спектакли как на большой, так и на малой сцене Театра-Театра. Параллельно он работает с театрами в Челябинске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, где выпускает свои постановки. В ТТ последняя режиссерская работа Марка Букина — спектакль «Идиот» (18+). Премьера состоялась 31 июля 2025 года. В ноябре на сцене Новосибирского театра «Красный факел» прошла премьера его масштабной постановки «Одиссея» (18+).

Встреча с пермяками