Пермяк обиделся на бар и сообщил, что в нем готовится взрыв

Мужчина совершил поступок в состоянии алкогольного опьянения Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) проводил досуг в одном из местных баров. Ночью, 37-летнего посетителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения персонал заведения попросил покинуть помещение. Оскорбившись действиями сотрудников, мужчина решил отомстить.

«Он позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в баре. На место прибыли сотрудники полиции. Опасных предметов обнаружено не было, однако оперативным путем был установлен звонивший, чьи действия нарушили нормальную работу правоохранительных органов и отвлекли их от выполнения текущих задач», — сообщает ГУФССП по Пермскому краю в telegram-канале.