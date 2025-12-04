Логотип РИА URA.RU
Пермяк обиделся на бар и сообщил, что в нем готовится взрыв

Месть за выдворение из бара обошлась пермяку в 100 тысяч рублей
04 декабря 2025 в 12:57
Мужчина совершил поступок в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) проводил досуг в одном из местных баров. Ночью, 37-летнего посетителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения персонал заведения попросил покинуть помещение. Оскорбившись действиями сотрудников, мужчина решил отомстить.

«Он позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в баре. На место прибыли сотрудники полиции. Опасных предметов обнаружено не было, однако оперативным путем был установлен звонивший, чьи действия нарушили нормальную работу правоохранительных органов и отвлекли их от выполнения текущих задач», — сообщает ГУФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложного сообщения об акте терроризма, совершенного из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры. Суд учел полное признание вины, раскаяние, а также добровольное заглаживание причиненного обществу вреда путем оказания благотворительной помощи. Осужденному был назначен уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей с предоставлением рассрочки его уплаты. В течение пяти месяцев вся сумма штрафа была взыскана, уточнили приставы. 

