Тюмень заняла первое место в УрФО по количеству заявок на президентский грант

Жители Тюменской области подали 163 заявки на грант Президентского фонда культурных инициатив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская область стала лидером Уральского федерального округа (УрФО) по количеству заявок на грант Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Там уточнили, что тюменцы подготовили 163 проекта с запросом поддержки на общую сумму 383,3 млн рублей и софинансирования в размере 354,6 млн рублей.

«Из Уральского федерального округа подано 735 заявок. Лидером в округе стала Тюменская область — 163 заявки с запросом поддержки свыше 383,3 млн рублей и софинансированием более 354,6 млн рублей», — пояснили в информационном центре правительства Тюменской области.

Прием заявок завершен, всего по стране зарегистрировано 9 232 проекта почти из всех субъектов РФ. Общая сумма запрошенной поддержки — 38 млрд рублей. Региональный проектный офис ПФКИ в Тюменской области стал первым в УФО. Его сотрудники сопровождают авторов проектов на всех этапах — от разработки идеи до подачи заявки в фонд. В 2025 году офис провел 70 обучающих и консультационных мероприятий для более чем 2 000 участников и дал свыше 600 индивидуальных консультаций.

Продолжение после рекламы