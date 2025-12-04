Логотип РИА URA.RU
В Тюмени пройдет премьера отреставрированного фильма «Конек-Горбунок» 1941 года

04 декабря 2025 в 14:08
Премьера фильма пройдет 5 декабря

В Тюмени впервые пройдет просмотр восстановленной версии советского фильма-сказки «Конек-Горбунок» 1941 года выпуска. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской региона.

«В Тюмени 5 декабря впервые состоится показ восстановленного ретро-фильма „Конек-Горбунок“ 1941 года. Госфильмофонд России завершил реставрацию легендарной ленты в 2025 году и представит ее зрителям сначала в Тюмени, а затем в Тобольске», — отметили в инфоцентре.

Перед началом премьерой зрителям расскажут о том, как проходила реставрация картины. После показа фильма пройдет автограф-сессия с участием создателей проекта реставрации и кураторов программы спецпоказов.

Ранее URA.RU писало о том, что в заречной части Тюмени официально открыли бульвар Петра Ершова, вдохновленный сказкой поэта «Конек Горбунок». Главным элементом локации стала огромная скульптура Рыбы-кита.

