Главы тюменских муниципалитетов жалуются на плохое содержание дорог

В тюменских муниципалитетах жалуются на чиновников правительства коммунистам. В этом признался депутат облдумы от КПРФ Иван Левченко на комитете по бюджету. Их якобы не устраивает содержание местных дорог региональными властями.

«Чатос бываем в муниципалитетах. И все они критикуют шепотом, говорят о снижении затрат на содержание ремонт муниципальных дорог. Какое снижение у нас за 2025 год в сравнении с 2023-2024 годами?», — спросил Левченко у начальника Главного управления строительства Валерия Киселева.