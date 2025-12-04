Логотип РИА URA.RU
Главы тюменских муниципалитетов жалуются на плохое содержание дорог

04 декабря 2025 в 14:00
В тюменских муниципалитетах не довольны обслуживанием местных дорог

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменских муниципалитетах жалуются на чиновников правительства коммунистам. В этом признался депутат облдумы от КПРФ Иван Левченко на комитете по бюджету. Их якобы не устраивает содержание местных дорог региональными властями.

«Чатос бываем в муниципалитетах. И все они критикуют шепотом, говорят о снижении затрат на содержание ремонт муниципальных дорог. Какое снижение у нас за 2025 год в сравнении с 2023-2024 годами?», — спросил Левченко у начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. 

Чиновник не смог ответить, насколько снизились затраты на содержание муниципальных дорог. Он пообещал подготовить таблицу.

