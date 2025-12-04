На Ямале за два года обновили 18 почтовых отделений
За два года на Ямале обновили 18 отделений почты
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
На Ямале за два года было обновлено 18 почтовых отделений региона. Об этом URA.RU Рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий и связи ЯНАО.
«За два года в Ямало-Ненецком автономном округе было обновлено 18 почтовых отделений. Часть из них были капитально отремонтированы», — рассказали в ведомстве.
Всего за 2024 и 2025 год в регионе построили 11 новых зданий почты. При этом еще семь уже существующих отремонтировали. Все из них были оформлены в фирменные стили и оснащены современной оргтехникой.
У департамента информационных технологий и связи округа уже есть планы на грядущий 2026 год. В предстоящие 12 месяцев специалисты обновят еще три отделения почты. Работы проведут в Надыме и Новом Уренгое.
Ранее власти ЯНАО объявили о продолжении цифровой модернизации региона: в 2026 году в округе планируется установить около 450 новых камер видеонаблюдения во дворах, на улицах и въездах в муниципалитеты. Оборудование, в том числе в Новом Уренгое, будет подключено к единой системе из примерно 6 тысяч камер для контроля трафика и общественных пространств.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!