На Ямале за два года обновили 18 почтовых отделений

На Ямале за два года было обновлено 18 почтовых отделений региона. Об этом URA.RU Рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

«За два года в Ямало-Ненецком автономном округе было обновлено 18 почтовых отделений. Часть из них были капитально отремонтированы», — рассказали в ведомстве.

Всего за 2024 и 2025 год в регионе построили 11 новых зданий почты. При этом еще семь уже существующих отремонтировали. Все из них были оформлены в фирменные стили и оснащены современной оргтехникой.

У департамента информационных технологий и связи округа уже есть планы на грядущий 2026 год. В предстоящие 12 месяцев специалисты обновят еще три отделения почты. Работы проведут в Надыме и Новом Уренгое.