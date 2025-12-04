Логотип РИА URA.RU
Губернатор Ямала Артюхов завершил масштабный имиджевый проект

Губернатор Артюхов завершил программу расселения миллиона квадратов жилья в ЯНАО
04 декабря 2025 в 14:58
Губернатор Артюхов: на Ямале расселили миллионов квадратов ветхого жилья

Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о завершении крупного проекта расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья. Программу начали в 2019 году — о достижении поставленной задачи губернатор рассказал в личном telegram-канале.

«Точку в нашем масштабном проекте расселения поставили сегодня в Лабытнанги. Ключи от новых квартир в доме на улице Первомайской здесь получили ещё 50 семей», — сообщил глава региона.

Переселение в новые квартиры проходит во всем округе. Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют полностью ликвидировать аварийное жилье в крупнейшем огороде региона

