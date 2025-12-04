Губернатор Ямала Артюхов завершил масштабный имиджевый проект

Губернатор Артюхов: на Ямале расселили миллионов квадратов ветхого жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о завершении крупного проекта расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья. Программу начали в 2019 году — о достижении поставленной задачи губернатор рассказал в личном telegram-канале.

«Точку в нашем масштабном проекте расселения поставили сегодня в Лабытнанги. Ключи от новых квартир в доме на улице Первомайской здесь получили ещё 50 семей», — сообщил глава региона.