Животное получило несколько ударов ногами и рукой (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мужчина, который 3 декабря избил ногами собаку в подъезде на улице Республики в Тюмени, был установлен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции города.

«По данному факту проводится проверка. Личность мужчины установлена», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с камер наблюдения в подъезде дома на улице Республики. На нем мужчина жестоко обращается с собакой: пинает ее и бьет рукой по голове. Ролик вызвал бурную реакцию горожан и привлек внимание силовиков.

Как рассказали URA.RU жители подъезда, в котором произошло ЧП, мужчина с видео в нем не живет. Он пришел в гости в одну из квартир. Оттуда же его забрали в отдел полиции.