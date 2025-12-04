Найден тюменец, отпинавший собаку в подъезде. Видео
Животное получило несколько ударов ногами и рукой (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Мужчина, который 3 декабря избил ногами собаку в подъезде на улице Республики в Тюмени, был установлен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции города.
«По данному факту проводится проверка. Личность мужчины установлена», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с камер наблюдения в подъезде дома на улице Республики. На нем мужчина жестоко обращается с собакой: пинает ее и бьет рукой по голове. Ролик вызвал бурную реакцию горожан и привлек внимание силовиков.
Как рассказали URA.RU жители подъезда, в котором произошло ЧП, мужчина с видео в нем не живет. Он пришел в гости в одну из квартир. Оттуда же его забрали в отдел полиции.
