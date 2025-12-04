Тюменец доказал в суде, что взял в кредит миллион под влиянием мошенников

Кредитный договор признан недействительным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Нижнетавдинский районный суд признал недействительным кредитный договор на 953 тысячи рублей, заключенный местным жителем с АО «Почта Банк». Об этом сообщает официальный сайт тюменских судов. Тюменец смог доказать, что оформил заем под влиянием мошенников.

«Суд пришел к выводу, что спорный кредитный договор был заключен истцом под влиянием обмана со стороны третьих лиц. А банк не проявил должной осмотрительности и не обеспечил достаточную безопасность при предоставлении финансовой услуги», — уточнили в пресс-службе объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

Суд установил, что в октябре 2024 года мужчина оформил кредит на сумму 953 515 рублей под 32,9% годовых, при этом к выдаче клиент фактически получил 710 000 рублей. Обязательства по выплате долга истец не исполнил. В ходе разбирательств выяснилось, что подписал договор займа под влиянием телефонных мошенников, которые представили сотрудниками Центрального банка и Следственного комитета.

Продолжение после рекламы

Полученные деньги мужчина внес наличными через банкомат «Сбербанка» на реквизиты, продиктованные звонившими. Спустя некотороые время он обратился в полицию, и в октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В рамках предварительного следствия провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Которой было установлено, что мужчина во время оформления заема не отдавал отчет своим действиям.

Суд признал кредитный договор ничтожной сделкой, заключенной под влиянием третьих лиц. На АО «Почта Банк» возложена обязанность вернуть мужчине 111 848 рублей. Кроме того, финансовая организация должна направить в АО «Национальное бюро кредитных историй» сведения о признании данного договора недействительным, чтобы скорректировать кредитную историю заемщика.