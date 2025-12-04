В Тюмени у озера «вырастут» новые 24-этажки
Первый дом закончат в 2026 году
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени недалеко от озера Алебашево в 2026-2027 годах построят 24-этажные дома. Такая информация указана в постановлении городской администрации. Первые этажи отдадут под коммерцию, внутри откроют магазины, кафе.
«Предусмотрено размещение жилого комплекса переменной этажности (1-24 этажей) со встроенными коммерческими помещениями. Встроенно-пристроенная дошкольная образовательная организация на 120 мест. Встроенные коммерческие помещения, в том числе: объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания. Возведение запланировано в две очереди», — сообщается в документе.
Ранее URA.RU писало, что на месте бывшего завода медоборудования откроют событийный кластер «Кузница». Внутри оборудуют фудкорты, игровые зоны, событийные пространства, дизайн-маркет.
