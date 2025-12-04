В Тюмени продолжают падать цены на бензин

За две недели стоимость бензина упала почти на два рубля Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени продолжает снижаться стоимость бензина. Так цена топлива марки АИ-92 за две недели упала почти на два рубля. Данные опубликованы на сервисе мониторинга fuelprices.ru.

«Тюменская область, стоимость бензина на 17 ноября. Топливо марки АИ-92 — 60, 59 рублей. АИ-95 — 66, 11 рублей», — такие данные опубликованы на сервисе мониторинга цен fuelprices.ru.