В Тюмени продолжают падать цены на бензин

За две недели стоимость бензина в Тюмени упала почти на два рубля
04 декабря 2025 в 14:20
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Тюмени продолжает снижаться стоимость бензина. Так цена топлива марки АИ-92 за две недели упала почти на два рубля. Данные опубликованы на сервисе мониторинга fuelprices.ru.
«Тюменская область, стоимость бензина на 17 ноября. Топливо марки АИ-92 — 60, 59 рублей. АИ-95 — 66, 11 рублей», — такие данные опубликованы на сервисе мониторинга цен fuelprices.ru.
В начале ноября цена топлива АИ-92 составляет 62, 04 рубля, АИ-95 — 67, 11. При этом в 19 субъектах РФ, напротив, зафиксирован рост цен на топливо.
