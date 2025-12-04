Тюменцы станут реже получать право на заготовку материалов для ремонта и строительства домов
Рубить деревья для стройки можно будет раз в 50 лет
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти хотят увеличить периодичность сроков, в которые тюменцы имеют право получить разрешения на заготовку древесины для ремонта или строительства домов. Соответствующий законопроект внесен в областную думу.
«Заготовка гражданами древесины для собственных нужд: текущего ремонта жилых домов, надворных и хозяйственных построек, периодичность предоставления — раз в 10 лет. Для капитального ремонта — раз в 30 лет. Для строительства новых жилых домов, надворных и хозяйственных построек — раз в 50 лет», — говорится в проекте документа.
В настоящее время периодичность меньше и составляет пять, 15 и 25 лет соответственно. Как объясняется в законопроекте, эти сроки были определены на основании данных 2007 года. С тех пор технологии строительства изменились, и чаще всего дерево используют только для внутренней отделки или для опалубки и строительных лесов. А существующие способы обработки и пропитки дерева намного увеличивают его износостойкость.
