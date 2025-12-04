В результате аварии несколько многоквартирных домов остались без тепла Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Прокуратура Тюменской области проводит проверку из ‑за перебоев с теплоснабжением многоквартирных домов Тюмени, вызванных аварией на теплосетях. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ведомства.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку. В связи с возникшими перебоями в организации теплоснабжения многоквартирных домов и других потребителей в областном центре», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению установленных нормативов по длительности предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению. А также проверят своевременность проведения ремонтных работ на сетях. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

