Коммунальной аварией в Тюмени заинтересовались силовики. Видео
В результате аварии несколько многоквартирных домов остались без тепла
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Прокуратура Тюменской области проводит проверку из ‑за перебоев с теплоснабжением многоквартирных домов Тюмени, вызванных аварией на теплосетях. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ведомства.
«Прокуратура Тюменской области организовала проверку. В связи с возникшими перебоями в организации теплоснабжения многоквартирных домов и других потребителей в областном центре», — отметили в прокуратуре Тюменской области.
Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению установленных нормативов по длительности предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению. А также проверят своевременность проведения ремонтных работ на сетях. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за коммунальной аварии под автомобилем Daewoo Matiz провалился асфальт. ЧП произошло на улице Первомайской.
