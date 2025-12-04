Мэрия в ХМАО получила дополнительные средства на расселение аварийного жилья

Десятки жителей Сургутского района получат новые квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сургутский район получил от правительства Ханты-Мансийского автономного округа дополнительные деньги в размере 358,7 миллионов рублей. На эти деньги муниципалитет запустил приобретение 66 новых квартир для жителей, которых планируется переселить из аварийного жилья.

«В бюджет муниципалитета поступили дополнительные ассигнования из округа. Что позволило начать приобретение 66 новых квартир на сумму 358,7 млн рублей. Это существенный вклад в реализацию государственной программы „Строительство“ по расселению аварийного жилья, не входящего в адресную программу», — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В 2025 году Сургутский район направил 5,5 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий порядка 1,3 тысячи семей. Трубецкой отметил, что власти уже приобрели 497 благоустроенных жилых помещений, на них потрачено четыре миллиарда рублей. Более того, 243 семьи выбрали денежную компенсацию. Они получили 895,5 миллионов рублей на то, чтобы самостоятельно решить жилищный вопрос. На расселение фенольных домов Сургутский район потратил 693,4 миллионов рублей. Из вредных для здоровья помещений смогли переехать 97 семей.

