Следовали разбираются в причинах взрыва на газозаправочной станции в Ханты-Мансийске

04 декабря 2025 в 14:30
Силовики выясняют причину взрыва на АЗС в Ханты-Мансийске

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет ХМАО организовал проверку по факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске (ХМАО) по улице Мира. Об этом окружное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, степень тяжести вреда, причиненного здоровью работника», — говорится в сообщении.

Хлопок произошел постройке, расположенной на территории АЗС. В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции. На месте работают спасатели и силовики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

