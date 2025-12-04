Следовали разбираются в причинах взрыва на газозаправочной станции в Ханты-Мансийске

Силовики выясняют причину взрыва на АЗС в Ханты-Мансийске Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет ХМАО организовал проверку по факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске (ХМАО) по улице Мира. Об этом окружное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, степень тяжести вреда, причиненного здоровью работника», — говорится в сообщении.