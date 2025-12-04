Общественная палата ХМАО вошла в топ лучших по стране
Рейтинг общественных палат России публикуется с 2022 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Общественная палата ХМАО вошла в топ лучших по России с высоким уровнем эффективности. Рейтинг опубликован на сайте RAEX. Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.
«Югра вошла в десятку лучших по публичной активности, а также в список регионов с высокой эффективностью общественных палат. Спасибо каждому члену Общественной палаты Югры и нашим партнерам за вклад в общее дело», — написала в своем telegram-канале председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.
Рейтинг публикуется с 2022 года. Эксперты составляют список на основе ряда факторов, среди которых — работа в части общественного наблюдения на выборах, информационной открытости, активности членов палаты, гражданских инициатив, нормотворческой деятельности.
