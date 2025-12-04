Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Общественная палата ХМАО вошла в топ лучших по стране

04 декабря 2025 в 15:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рейтинг общественных палат России публикуется с 2022 года

Рейтинг общественных палат России публикуется с 2022 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественная палата ХМАО вошла в топ лучших по России с высоким уровнем эффективности. Рейтинг опубликован на сайте RAEX. Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.

«Югра вошла в десятку лучших по публичной активности, а также в список регионов с высокой эффективностью общественных палат. Спасибо каждому члену Общественной палаты Югры и нашим партнерам за вклад в общее дело», — написала в своем telegram-канале председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Рейтинг публикуется с 2022 года. Эксперты составляют список на основе ряда факторов, среди которых — работа в части общественного наблюдения на выборах, информационной открытости, активности членов палаты, гражданских инициатив, нормотворческой деятельности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал