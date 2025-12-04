Силовики работают на месте взрыва газозаправочной станции в Ханты-Мансийске. Фото
Спасатели и силовики выясняют причину взрыва на АЗС в Ханты-Мансийске
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Силовики устанавливают причину взрыва на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске (ХМАО) по улице Мира. Об это журналист URA.RU сообщил с места событий.
«На месте работают сотрудники МЧС, взрывотехники Росгвардии и Следственный комитет. Близко подходить к локации нельзя, причина взрыва выясняется», — передает корреспондент URA.RU.
В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции. По данным источника URA.RU из силовых структур округа, взрыв случился в операторском помещении заправки. «Хлопнул газовый баллон без возгорания», — уточнил собеседник агентства. Ответ Следственного комитета ХМАО на запрос ожидается.
На месте взрыва работают силовики и спасатели
Фото: Игорь Вершинин
