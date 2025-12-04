Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Силовики работают на месте взрыва газозаправочной станции в Ханты-Мансийске. Фото

04 декабря 2025 в 14:14
Спасатели и силовики выясняют причину взрыва на АЗС в Ханты-Мансийске

Спасатели и силовики выясняют причину взрыва на АЗС в Ханты-Мансийске

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Силовики устанавливают причину взрыва на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске (ХМАО) по улице Мира. Об это журналист URA.RU сообщил с места событий.

«На месте работают сотрудники МЧС, взрывотехники Росгвардии и Следственный комитет. Близко подходить к локации нельзя, причина взрыва выясняется», — передает корреспондент URA.RU.

В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции. По данным источника URA.RU из силовых структур округа, взрыв случился в операторском помещении заправки. «Хлопнул газовый баллон без возгорания», — уточнил собеседник агентства. Ответ Следственного комитета ХМАО на запрос ожидается.

На месте взрыва работают силовики и спасатели

Фото: Игорь Вершинин

