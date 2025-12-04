В Екатеринбурге посадили еще одного участника бойни в бильярдной
Никита Гурьевских вину в преступлении признал
Фото: предоставлено Свердловским облсудом
Свердловский областной суд в Екатеринбурге огласил приговор еще одному участнику бойни в сысертской бильярдной Никите Гурьевских. Его приговорили к колонии строгого режима, сообщили URA.RU в инстанции.
Убийство произошло 2 апреля 2023 года. По версии следствия, группа крепких парней забила до смерти Арама Хачатряна, а его друзья — Андо Ферре и Эдмонд Оруджян — получили тяжкий вред здоровью. Причиной драки стала ссора.
«Оскорбившийся после конфликта решил совершить убийство своего оппонента и двух очевидцев ссоры. С этой целью он привлек на свою сторону еще нескольких лиц. В дальнейшем обе стороны договорились о встрече, чтобы якобы урегулировать конфликт мирным путем. Однако, встретившись, обвиняемые начали жестоко избивать потерпевших», — говорили URA.RU в областном СУ СК.
Силовики смогли задержать Андрея Казанцева, Имана Мамедова, Станислава Новоселова, Дмитрия Осадчия, Рамиля Садыкова, Владислава Старкова, Кирилла Стародуба и Александра Султанова. 3 марта им вынесли приговор. В прошлом месяце приговор получил Эдуард Викулов.
Дело Гурьевских рассматривалось с участием присяжных. Коллегия признала его виновным. «Но не усмотрели умысла на убийство потерпевшего. Посчитали, что его смерть наступила вследствие неосторожных действий Гурьевских. При этом они отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения при назначении наказания. Гурьевских свою вину признал, выплатил потерпевшей стороне 600 тысяч рублей, принес свои извинения», — сообщили в инстанции. Никите назначили восемь лет лишения свободы.
