В Екатеринбурге посадили еще одного участника бойни в бильярдной

Никита Гурьевских вину в преступлении признал Фото: предоставлено Свердловским облсудом

Свердловский областной суд в Екатеринбурге огласил приговор еще одному участнику бойни в сысертской бильярдной Никите Гурьевских. Его приговорили к колонии строгого режима, сообщили URA.RU в инстанции.

Убийство произошло 2 апреля 2023 года. По версии следствия, группа крепких парней забила до смерти Арама Хачатряна, а его друзья — Андо Ферре и Эдмонд Оруджян — получили тяжкий вред здоровью. Причиной драки стала ссора.

«Оскорбившийся после конфликта решил совершить убийство своего оппонента и двух очевидцев ссоры. С этой целью он привлек на свою сторону еще нескольких лиц. В дальнейшем обе стороны договорились о встрече, чтобы якобы урегулировать конфликт мирным путем. Однако, встретившись, обвиняемые начали жестоко избивать потерпевших», — говорили URA.RU в областном СУ СК.

Продолжение после рекламы

Силовики смогли задержать Андрея Казанцева, Имана Мамедова, Станислава Новоселова, Дмитрия Осадчия, Рамиля Садыкова, Владислава Старкова, Кирилла Стародуба и Александра Султанова. 3 марта им вынесли приговор. В прошлом месяце приговор получил Эдуард Викулов.