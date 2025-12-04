Набиуллина летит в Екатеринбург

Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах» Фото: Роман Наумов © URA.RU

В феврале в Екатеринбург прилетит глава Центробанка России Эльвира Набиулина. Об этом пресс-служба ЦБ сообщила в telegram-канале.

Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах», который пройдет с 18 по 20 февраля 2026-го. В первый день состоится пленарная сессия с участием председателя ЦБ.