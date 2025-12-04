Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Набиуллина летит в Екатеринбург

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летит в Екатеринбург
04 декабря 2025 в 14:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах»

Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В феврале в Екатеринбург прилетит глава Центробанка России Эльвира Набиулина. Об этом пресс-служба ЦБ сообщила в telegram-канале.

Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах», который пройдет с 18 по 20 февраля 2026-го. В первый день состоится пленарная сессия с участием председателя ЦБ.

Всего во время форума пройдет свыше 30 тематических сессий. На них обсудят вопросы инноваций, противодействия кибермошенничеству, утечек персональных данных и другие. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал