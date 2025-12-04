Набиуллина летит в Екатеринбург
Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В феврале в Екатеринбург прилетит глава Центробанка России Эльвира Набиулина. Об этом пресс-служба ЦБ сообщила в telegram-канале.
Набиуллина посетит форум «Кибербезопасность в финансах», который пройдет с 18 по 20 февраля 2026-го. В первый день состоится пленарная сессия с участием председателя ЦБ.
Всего во время форума пройдет свыше 30 тематических сессий. На них обсудят вопросы инноваций, противодействия кибермошенничеству, утечек персональных данных и другие.
