В Нижневартовске появится новый авиарейс в Москву

04 декабря 2025 в 15:31
Первый рейс запланирован на апрель 2026 года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Авиакомпания «Победа» запустит ежедневные перелеты по маршруту Нижневартовск (ХМАО) — Москва и обратно, начиная с весны 2026 года. Об этом представители авиакомпании сообщили в своем telegram-канале.

«Открыта продажа билетов на рейсы в Нижневартовск из Москвы и обратно. Первый полет состоится 3 апреля 2026 года. Летать будем с понедельника по воскресенье», — следует из сообщения.

Между тем авиакомпания S7 Airlines вводит рейсы в Когалым из Новосибирска. Перелеты будут выполняться раз в неделю по четвергам.

