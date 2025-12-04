В Нижневартовске появится новый авиарейс в Москву
Первый рейс запланирован на апрель 2026 года
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Авиакомпания «Победа» запустит ежедневные перелеты по маршруту Нижневартовск (ХМАО) — Москва и обратно, начиная с весны 2026 года. Об этом представители авиакомпании сообщили в своем telegram-канале.
«Открыта продажа билетов на рейсы в Нижневартовск из Москвы и обратно. Первый полет состоится 3 апреля 2026 года. Летать будем с понедельника по воскресенье», — следует из сообщения.
Между тем авиакомпания S7 Airlines вводит рейсы в Когалым из Новосибирска. Перелеты будут выполняться раз в неделю по четвергам.
