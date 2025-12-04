Елочные базары в Челябинске будут работать с 13 по 31 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 13 по 31 декабря откроются традиционные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Торговые площадки разместят во всех районах города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Проведение ярмарок по продаже хвойных деревьев запланировано с 13 по 31 декабря. Специализированные точки появятся в каждом районе Челябинска», — уточнили в администрации.

В Центральном районе организуют восемь точек продажи, в Калининском — 14, в Советском — 9, в Курчатовском — 18, а в Металлургическом — 14 специализированных площадок. Больше всего точек запланировано в Тракторозвводском районе — 22 места.

На площади Революции развернут 10 точек, среди них: пять торговых и пять площадок для культурно-развлекательных активностей. Гостей будут ждать тир, три аттракциона, а также зона для катания на лошадях, пони и оленях. Все ярмарки начнут работу 13 декабря и будут открыты до 31 декабря.