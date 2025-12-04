Логотип РИА URA.RU
Фаворит челябинского правительства стал главой Кусинского округа

Юрий Лысяков единогласно избран главой Кусинского округа Челябинской области
04 декабря 2025 в 17:00
Юрий Лысяков продлил срок своих полномочий еще на пять лет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрий Лысяков избран главой Кусинского района на очередные пять лет. Такое решение приняли на заседании местного собрания депутатов.

«Было два претендента: Лысяков и глава Магнитского городского поселения Станислав Потеряев. Третий кандидат — начальник отдела администрации района Андрей Тюрин накануне снялся с выборов свою кандидатуру. Каждый кандидат представил свою программу действий на ближайшие годы, ответил на вопросы депутатов. Открытым голосованием все народные избранники отдали предпочтение действующему главе», — сообщили URA.RU в собрании.

Лысяков впервые был избран главой района на пять лет в мае 2019 года. До этого работал заместителем главы. Его переизбрание одобрил политблок правительства Челябинской области.

