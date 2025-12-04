Фаворит челябинского правительства стал главой Кусинского округа

Юрий Лысяков продлил срок своих полномочий еще на пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрий Лысяков избран главой Кусинского района на очередные пять лет. Такое решение приняли на заседании местного собрания депутатов.

«Было два претендента: Лысяков и глава Магнитского городского поселения Станислав Потеряев. Третий кандидат — начальник отдела администрации района Андрей Тюрин накануне снялся с выборов свою кандидатуру. Каждый кандидат представил свою программу действий на ближайшие годы, ответил на вопросы депутатов. Открытым голосованием все народные избранники отдали предпочтение действующему главе», — сообщили URA.RU в собрании.