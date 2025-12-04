Фаворит челябинского правительства стал главой Кусинского округа
Юрий Лысяков продлил срок своих полномочий еще на пять лет
Юрий Лысяков избран главой Кусинского района на очередные пять лет. Такое решение приняли на заседании местного собрания депутатов.
«Было два претендента: Лысяков и глава Магнитского городского поселения Станислав Потеряев. Третий кандидат — начальник отдела администрации района Андрей Тюрин накануне снялся с выборов свою кандидатуру. Каждый кандидат представил свою программу действий на ближайшие годы, ответил на вопросы депутатов. Открытым голосованием все народные избранники отдали предпочтение действующему главе», — сообщили URA.RU в собрании.
Лысяков впервые был избран главой района на пять лет в мае 2019 года. До этого работал заместителем главы. Его переизбрание одобрил политблок правительства Челябинской области.
