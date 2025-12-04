Экс-сотрудник ГАИ рискует остаться без квартир в Челябинске и Москве
Бышего гаишника будут судить по множественным эпизодма коррупции
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бывший сотрудник ГАИ Челябинска может потерять недвижимость в областном центре и Москве. Как пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, имущество могут изъять в рамках обеспечения гражданского иска по делу о получении взяток. Наибольшей проблемой для экс-силовика может стать реальный срок в колонии.
«Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на транспортные средства стоимостью свыше 3,7 млн рублей, жилые помещения в Москве и Челябинске стоимостью более 7,6 млн рублей, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, в размере не менее 25 млн рублей, — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.. Дело направлено в суд.
Гаишника задержали в середине декабря 2024 года. Сотрудники ФСБ и ОРЧ СБ регионального ГУ МВД пришли к нему домой с обыском. После этого следственным комитетом в отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел: четыре преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), шесть преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), а также преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере).
По версии следствия, занимая пост старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России, обвиняемый поставил на поток получение взяток от бизнесменов. У некоторых деньги попросту вымогались. За это силовик помогал им с оформлением техосмотров.
