Экс-сотрудник ГАИ рискует остаться без квартир в Челябинске и Москве

Бывший сотрудник ГАИ Челябинска может потерять недвижимость в областном центре и Москве. Как пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, имущество могут изъять в рамках обеспечения гражданского иска по делу о получении взяток. Наибольшей проблемой для экс-силовика может стать реальный срок в колонии.

«Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на транспортные средства стоимостью свыше 3,7 млн рублей, жилые помещения в Москве и Челябинске стоимостью более 7,6 млн рублей, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, в размере не менее 25 млн рублей, — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.. Дело направлено в суд.

Гаишника задержали в середине декабря 2024 года. Сотрудники ФСБ и ОРЧ СБ регионального ГУ МВД пришли к нему домой с обыском. После этого следственным комитетом в отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел: четыре преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), шесть преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), а также преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере).

