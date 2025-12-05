В Челябинске подешевело кафе с азиатской кухней, которое продается в центре
В бистро подают азиатские блюда
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
На улице Воровского в Челябинске выставили на продажу бистро с азиатской кухней за 1 млн 100 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. В 2024 году это же кафе предлагалось на 300 тысяч дороже.
«Продается авторское бистро с паназиатской кухней, находящееся в самом центре города на улице Воровского, 17. Цена — 1100 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Заведение продавали в прошлом году за 1 400 000 рублей.
Ранее сервисы объявлений сообщали о продаже в Челябинске нескольких ресторанов по цене от 4 до 7,5 млн рублей. Тогда предлагались камерный ресторан с авторской кухней в центре города и семейные проекты в жилых кварталах с постоянным потоком гостей. На этом фоне стоимость бистро на улице Воровского заметно ниже средних цен на готовый ресторанный бизнес в городе.
- Иван05 декабря 2025 06:15Обедал там, томям ели вкусное.