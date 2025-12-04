Пуля, памятник, Чубайс: как сложились судьбы участников первых выборов губернатора Челябинской области

Судьба претендентов на челябинский «престол» сложилась непросто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В декабре 1996 года прошли по-настоящему первые и конкурентные в истории Челябинской области выборы губернатора. Возглавивший после распада СССР региона Вадим Соловьев был назначен Борисом Ельциным, а итоги проходивших на фоне жесткого противостояния Верховного Совета и президента в 1993 году выборов не признал федеральный центр. Как это было — в материале URA.RU.

Первый «подход к снаряду» состоялся накануне расстрела из танков Белого дома и показал примерный расклад сил. Оппонент действующего губернатора (тогда должность официально называлась «глава администрации»), депутат Госдумы Петр Сумин победил, набрав 48% голосов. Победа Ельцина обеспечила Соловьеву еще три года во власти, но использовать их он не смог — даже противники «красного» Сумина признавали его оппонента «самым непопулярным политиком области». Ставка на «рынок все порешает», во что он Соловьев искренне верил, не сыграла — положение в области продолжало ухудшаться.

В этой ситуации политической и экономической турбулентности побороться за высший пост в Челябинской области помимо двух уже привычных оппонентов решили многие. Конкуренция была как бы ни больше, чем сейчас на выборах любого уровня.

Продолжение после рекламы

Помимо Сумина, выдвинулись еще два депутата Госдумы — Владимир Григориади и Владимир Головлев. Компанию им составили координатор региональной организации ЛДПР Алексей Яловенко, председатель Национально-государственной партии (тогда партию можно было зарегистрировать даже в Златоусте) Сергей Костромин и председатель Консервативной партии Лев Убожко, глава представительства области в ассоциации «Урал» Андрей Белишко, директор Челябинского тракторного завода Василий Кичеджи и президент ОАО «Маг» Александр Власов.

Кому-то из них суждено было подняться к высотам власти (пусть разной величины), кому-то тихо уйти в забвение. Чей-то путь преградили силовики, а чей-то — пресловутая бандитская — а может и не бандитская — пуля.

Романтик, который проиграл

Вадим Соловьев до конца жизни оставался очень простым и доступным человеком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К осени 1996 года рейтинг «верного ельцинца» упал еще больше. Несмотря на отчаянное использование административного ресурса, уже к концу дня стало понятно — все кончено. Сумин получил 51% голосов, Соловьев — меньше 16%. Глубокой ночью, когда известия с избирательных участков развеяли последние иллюзии, собрал вещи в служебном кабинете, вышел к сотрудникам в актовый зал, поблагодарил за работу. Сказал: «Ну все, привет!» — и ушел. Как из власти, так и из политики в целом.

Сумин отсутствие претензий и «наездов» оценил: когда у Соловьева возникли серьезные проблемы в бизнесе, дал команду силовикам и втершихся в доверие к предшественнику рейдеров (Соловьев был внешним управляющим завода Колющенко) отодвинули от предприятия. Собственно, это стало наивысшим достижением «романтика рынка» в самостоятельном плавании вне органов власти — несколько лет назад его дочь выставила на продажу бывшее заводоуправление, а ныне десятиэтажный офисный центр, за 500 млн рублей.

Жил достаточно скромно, в общении был демократичен и пользовался уважением представителей бизнес-элиты, куда лучше понимавшей реалии новой экономики и социального строя, чем их беззаветный романтик из челябинского горкома. В 72 года сердце первого губернатора Челябинской области остановилось — он ушел из жизни за рулем автомобиля.

Коммунист, который вписался в рынок

Петр Сумин оставил после себя памятник, краеведческий музей, арену «Трактор» множество других объектов. А вот коттедж так и не достроил Фото: Лариса Сонина © URA.RU

Как и главный соперник, Сумин выдвинулся при Советской власти из самых низов — с той лишь разнице, что Соловьев рос по комсомольско-партийной линии, а он — по административно-хозяйственной. Если Соловьев вошел в новую экономическую и политическую реальность первым секретарем горкома КПСС, то его оппонент дослужился до председателя областного совета.

Продолжение после рекламы

На первых выборах главы Южного Урала в 1993 году Сумин набрал более половины голосов. Однако для Ельцина он не был своим, и итоги голосования отменили, а главой назначили Соловьева. Сначала в регионе установилось двоевластие, а в октябре 93-го, после разгона Верховного Совета, Сумина списали окончательно. Думали, что списали. А тот настырно двинул в Госдуму. В парламент Сумин прошел под флагом Конгресса русских общин. Позиционировался как «красный». Став губернатором, потихоньку стал передвигаться к «центру»: сначала «Вся Россия» — губернаторское политдвижение, куда входили главы практически всех уральских регионов, потом «Единая Россия». Мог, если требуется, признать меняющуюся реальность и действовать в соответствии с ней.

В докладе о первом поствыборном годе Сумин говорил о непростой работе, крайней ограниченности финансовых ресурсов, кредиторской задолженности, долгах по заработной плате. Президенту и федеральным министрам досталось за ошибочную политику финансовой стабилизации.

После избрания на высший пост в государстве Владимира Путина отношение к центральной власти меняется — впрочем, как менялась к лучшему жизнь в стране и области. Менялось и отношение к Богу. Сумин сильно сдружился с тогдашним митрополитом-бессребренником Иовом, но, памятуя о своем коммунистическом прошлом, он никогда не крестился перед телекамерами. Даже во время визита патриархов. Как говорится, веру носил в себе.

Не секрет, что к концу последнего срока Сумин сильно болел и держался во многом за счет работы. К сожалению, здоровье начинало сказываться на способности вникать в меняющуюся экономическую реальность и контролировать ближайшее окружение. Инициированная Москвой отставка с заменой на мэра Челябинска, миллиардера и владельца недавно национализированной «Макфы» Михаила Юревича его подкосила окончательно — в самом начале 2014 года первый челябинский губернатор скончался. За 13 лет у власти он даже не успел достроить коттедж, в который его жена въехала уже после смерти первого челябинского губернатора.

«Челябинский Чубайс», враг Чубайса…

Владимир Головлев непрерывно поднимал ставки - и кончил плохо Фото: Фото: Мусаэльян Владимир

Собственно говоря, одиозный отец челябинской приватизации Владимир Головлев к этому моменту был объектом ненависти практически всех — и «красного» Сумина, и «демократа» Соловьева, и в ходе ваучерных аукционов и прочих махинаций жителей области — злой гений умудрился обвести вокруг пальца всех, откровенно глумясь и над чиновниками всех рангов, и над силовиками. Впрочем, активно подкармливавший бабушек и пенсионеров, раздающий совершенно беззастенчивые обещания Головлев получил свои 6,5% голосов.

Продолжение после рекламы

К этому времени он имел мандат Госдумы от партии Демократический выбор России и депутатскую неприкосновенность. После перформанса на губернаторских выборах в 1999 году Головлев вновь был избран в Госдуму по спискам «Союза правых сил».

Но к этому моменту он успел достать уже массу людей на федеральном уровне, включая настоящего Чубайса, которому успел попортить кровь при приватизации РАО ЕС. И возбужденное в выборном 1996 году уголовное дело сдвинулось с мертвой точки — в 2001 году Генпрокуратура обратилась к Думе с требованием лишить сопредседателя «Либеральной России» Головлева неприкосновенности.

Головлев остался верен себе и на допросах начал сыпать показаниями в отношении вообще всех — до федеральных министров и Чубайса включительно. И заигрался, получив две пули в голову у своего подмосковного особняка в августе 2001 года. Двое постоянно сопровождавших его телохранителей заявили, что ничего не видели. Прокурор Москвы Михаил Авдюков оговорился, что допускает версию об убийстве, спровоцированным «личным страхом». Но чей это был страх, и кто дал заказ киллеру — осталось неизвестным. Да и до сих пор остается.

Депутат, мэр, зэк, серый кардинал

Третье место — и 8,58% голосов — на выборах 1996 года получил депутат Госдумы Владимир Григориади. Уроженец Удмуртии перебрался в Челябинскую область в 1980 году, став замдиректора строительного треста. В 1988 году возглавил предприятие, еще через пару лет стал председателем исполкома городского совета, а после крушению Союза — главой администрации.

В 1993 году избран депутатом Государственной Думы первого созыва, в 1995-м переизбрался. По окончании депутатского срока заявился на выборы мэра Миасса, которые и выиграл в 2000 году. Идиллическая биография закончилась 12 мая 2004 года — сотрудники ФСБ ворвались в его кабинет через 15 минут после того, как он получил взятку в 150 тысяч рублей от предпринимателя Николая Зайцева. По версии следствия, эти деньги глава брал за выделение земельных участков. С 2001 по 2004 год Зайцев отдал мэру более 800 тыс. рублей. В октябре того же года Григориади был осужден. Своей вины он не признал и говорил на суде, что брал деньги на ремонт городских дорог, чтобы рассчитываться со строителями «наличкой». Однако был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Событие стало шоком для всех: впервые в России мэра крупного города задержали и посадили за то, что с начала 90-х считалось общепринятой практикой. А тем временем начальники колоний буквально дрались за то, чтобы наказание «эффективный хозяйственник» с его связями отбывал у них. Повезло колонии №10 в Кыштыме. Экс-мэр немедленно начал поднимать там производство, была отремонтирована медсанчасть и построен храм. За свой ударный труд Григориади был поощрен 10-дневным отпуском. Осенью 2006 года его перевели в колонию под Копейском, где заведовал клубом.

Продолжение после рекламы

Выйдя на свободу, Григориади тоже не потерялся, проводя своих людей во власть. По собственному признанию, лишь потому, что закон запретил ему лично возглавить родной Миасс. Но, может, оно и к лучшему — ведь и ставленник экс-мэра Геннадий Васьков угодил под суд.

Храм Василия Великого будет напоминать жителям Тракторозаводского района о Василии Кичеджи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Василий «Великий»: ресторатор, олигарх, храмостроитель

Кичеджи родился и вырос в Челябинске. В 1975-1995 работал в Челябинском хозрасчетном предприятии вагонов-ресторанов, дорос с подсобного рабочего вагона-ресторана до его директора. Во времена приватизации выкупил мясокомобинат в Миассе и ресторан Торгового центра, где начал работать первый стриптиз в городе.

Но истинный взлет Кичеджи начался, когда он стал гендиректором Челябинского тракторного завода. Оценки его правления разнятся. Одни утверждают, что он за три года развалил и разграбил промышленный гигант, другие — что Кичеджи «сбили на взлете». Однако тот пошел дальше: с 2000 по 2004 годы был заместителем по экономике полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.

Затем вернулся в частный сектор, став в 2009 году совладельцем медийного и строительного бизнеса: радиостанций «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио», телеканала «Столица». В 2009-2010 годах вновь на службе, теперь уже муниципальной — руководит департаментом транспорта и связи Москвы . С сентября 2011 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга «по культуре». В конце 2014 года уволился и сосредоточился на партийной работе в ЕР. Неожиданно возглавил в 2015 году Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица, откуда ушел два года спустя. А в 2021 году открыл «Богема» на 48 номеров открыли в Мучном переулке, 2, в историческом особняке «Дом с обелисками» 1915 года постройки. Именно здесь в ноябре 1916 года заговорщики обсуждали убийство Григория Распутина. Челябинцам о Кичеджи напоминает храм Василия Великого в Тракторозаводском районе, заложенный по его инициативе в 1996 году. А вот о полученных им в 1996 году на губернаторских выборах 3,64% голосов уже мало кто помнит.

Президент республики

Сергей Костромин (3,52%) получил известность в начале 90-х, провозгласив себя президентом Южно-Уральской республики . В нее, по аналогии со Свердловской областью, которую тогдашний губернатор Эдуард Россель объявил Уральской республикой, предполагалось переформатировать Челябинскую.

В конце 1992 года Костромин был арестован, а в конце 1994 года — осужден на три года условно по обвинению в призывах к насильственному изменению общественного строя и разжиганию межнациональной розни, будучи активным актором одного из маргинальных ура-патриотических движений. Впрочем, как настаивают некоторые биографы Костромина, за 10 лет до этого он якобы фигурировал в уголовном деле о краже бидона сметаны. Впоследствии враги с удовольствием ставили ему в вину дружбу с одним из самых зловещих бандитов того времени — Александром Морозовым. Что совершенно не мешает несостоявшемуся президенту и губернатору позиционировать себя как борца с коррупцией.

Продолжение после рекламы

Белишко, Убожко и так далее...