Челябинский губернатор Текслер посетил форум, посвященный помощи в зоне СВО

Глава региона ознакомился с волонтерскими проектами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Москве со 2 по 5 декабря. Глава региона осмотрел волонтерские проекты. Особое внимание на выставке было уделено спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Во время осмотра экспозиции Всероссийского проекта „Время жить“ глава региона Алексей Текслер предложил волонтерам навестить бойцов, проходящих лечение в Челябинске. Поддержка со стороны добровольцев играет важную роль в обеспечении эффективной работы медицинских учреждений и в создании комфортных условий для военнослужащих», — сообщили в пресс-службе.

Программа форума включает дискуссии по актуальным вопросам добровольчества, обмен лучшими практиками, развитие сотрудничества между государством, а также выступления экспертов, мастер-классы, семинары и церемония награждения лауреатов Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«Форум проходит несколько дней. Каждый человек, занимаясь любым делом, хочет признания. Мне кажется, очень важно, что есть такой форум, который в том числе дает возможность волонтерам обменяться лучшими практиками, увидеть друг друга, пообщаться, получить признание общества. На мой взгляд, это важно», — отметил глава региона.