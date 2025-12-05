Оружейная фабрика в Златоусте сделает гравюру дорогим брендом

Валерий Томея продолжил развивать музей гравюры в городе оружейников Фото: пресс-служба Златоустовской оружейной фабрики

Гравюра на стали на Златоустовской оружейной фабрике (ЗОФ, Челябинская область) переместится в область эксклюзивных подарков. Руководитель Валерий Томея рассказал URA.RU, что изделия все чаще становятся предметом коллекционирования. Раритеты фабрика продолжит делать вручную, массовый выпуск — на станках. В год 210-летия предприятия гендиректор рассказал информагентству, где искать редкие экземпляры, как преумножить инвестиции в гравюру, и почему продакт-плейсмент в кино не работает.

«За 15 лет цена гравюры выросла в десять раз»

Искусство златоустовской гравюры появилось на фабрике около 1817 года. Начало промысла связывали с немцами, но свой неповторимый стиль украшения холодного оружия привнесли местные мастера. Иван Бушуев, воспетый Павлом Бажовым как Иванко Крылатко, был одним из них. Практически все изделия Бушуева сегодня известны. Мастер скончался в 35 лет, и каждое его произведение хорошо изучено, специалисты знают о его местонахождении. То же относится к работам других мастеров-основателей: Ивана Бояршинова, Архипа Лепешкова и других. В советский период появились свои особенности: воспевали социалистическую действительность, не забывая об уральской природе. Многие гравюры 1960-1970-х годов осели в частных коллекциях.

«Стоимость таких работ постоянно растет. У фабрики — своя большая коллекция. Несколько лет назад за пять-десять тысяч рублей приобретали для музея экспонаты. Прошло время — и они оцениваются в 50-70 тысяч. Речь идет об изделиях, вышедших из-под рук мастеров в XX веке. Инвестиционная привлекательность гравюры не вызывает сомнений — антиквариат всегда растет в цене», — уверен Томея.

Рынок златоустовской гравюры формируется в антикварных магазинах, на специализированных форумах и аукционах. И не только российских. Работы Бушуева, например, появлялись на Sotheby's. Западные аукционы также знакомы с продукцией уральской фабрики.

«В частных коллекциях есть интересные вещи»

На фабрике хранится коллекция работ, созданных до 1960 года. Предприятие активно сотрудничает с коллекционерами. Результатом коллаборации станет альбом, который ЗОФ готовит к выпуску. В нем покажут максимально полное собрание гравюр, многие из которых художники создавали в частном порядке.

Коллекционеры, владеющие раритетами, живут как в России — в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, — так и за границей. Питерский коллекционер, обладающий скромным собранием из 30 гравюр, предоставил фотографии для будущего издания.

Оружейная фабрика развивает традиции гравюры в цехах, где она появилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В процессе подготовки альбома случились неожиданные находки. Собеседник URA.RU отметил, что обнаружили изделия, которые делались как разовые заказы и эксклюзивные вещи для конкретных людей. О некоторых вещах исследователи и не знали. Например, нашли письменный набор, который предстоит описать и датировать. Встретилась работа, посвященная Иосифу Сталину. Стоимость изделия примерно оценили в пять миллионов рублей. ЗОФ создала архив, где серии гравюры систематизируют по десятилетиям ее выхода.

«Скорость выпуска возросла»

Отпечаток времени на гравюре заметен. И если коллекционеры наблюдают его по внешним признакам, то сами создатели могут оценить экономическую составляющую. За столетия изменилась скорость производства гравюры и украшения оружия. В условиях поточного производства XIX века, когда каждый выполнял свою часть работы, гравюру делали примерно месяц. Сегодня за это же время украшают от трех до пяти изделий.

Юбилей предприятие отметит в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хотя в советское время гравюра была дополнительным направлением работы завода имени Ленина, объемы были выше. Так, в 1970-е годы, когда на заводе работали 13-25 тысяч человек, ежемесячно выпускали порядка 10-15 тысяч листов гравюры. Раньше распространение гравюры было централизованным и охватывало всю страну.

Сегодня выпуск скромнее — от тысячи до 1,8 тысячи листов. Рынок изменился. Массовый сегмент требует машинной печати. В условиях дефицита рабочих рук автоматизация труда станет выходом. Вторая категория — та самая ручная работа. Трудяг, которые сохранили навыки с советских времен, задействовали для создания эксклюзива.

«Санкции на нас не отразились»

Санкции никак не сказались на работе фабрики. Предприятие ориентируется на внутренний рынок, который далек от насыщения. Причем производство сейчас даже не успевает за спросом.

Томея заметил, что бренд златоустовской гравюры оказался интересен и китайцам. Оказавшись на фабрике, они скупают изделия крупными партиями. При этом основным заказчиком стали бойцы спецоперации. Фабрика оказывает спонсорскую помощь, поставляет ножи для спецподразделений и формирует подарочные фонды для награждения.

Руководитель заметил URA.RU, что гравюру стали подавать как дорогое изделие, которое может быть не в каждом доме. ЗОФ нацелилась на создание эксклюзивного бренда, соответствующего уровню культурного достояния.

Инвестиции в гравюру стали альтернативой традиционным источникам накопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Естественно, это повлияет на ценовую политику. Стоимость гравюры должна начинаться от 10 тысяч рублей. Сейчас нижний порог находится в пределах двух тысяч. Рынок надо готовить к повышению», — сказал информагентству Томея.

Какой будет верхняя планка? Вопрос открытый. В коллекции фабрики имеются картины, выполненные в единственном экземпляре. Их стоимость уже теперь достигает 500-600 тысяч рублей. И даже это не предел.

«Поддержка КВН оказалась затратной»

Казалось бы: если дорого, то и каналы продвижения соответствующие. Но нет. Несмотря на то, что ножи фабрики, например, черный танковый нож, периодически появляются в отечественных военных фильмах, а эмблема ЗОФ мелькает в российском кинематографе, ощутимого эффекта от этого нет.

«Мы не собираемся выкидывать деньги на ветер и заявлять о себе с помощью продакт-плейсмента. Даже постоянное присутствие в играх КВН в прошлом, хоть и было приятным, оказалось не самым эффективным и недешевым способом продвижения», — считает собеседник URA.RU.

Есть более результативные каналы. Работа с покупателями в интернете дает заметно больше возможностей. Фабрика сделала акцент на цифровой маркетинг.

«Гравюра на бивне мамонта нарушит традицию»

Валерий Томея уверен, что за пределами Златоуста гравюрный промысел развиваться не сможет. Есть привязка к месту: гравюра вплетена в ткань города, его традиции, искусство стояло у истоков Златоуста. Металл, холодное оружие, гравюра неразрывно связаны с его историей. Но юбилей — повод задуматься о новаторстве.

Фабрика экспериментирует с изображениями, пытаясь найти отклик у молодежи. Создаются рисунки, созвучные интересам нового поколения. Однако какие бы новации ни придумывались, гравюра осталась искусством с присущими ему орнаментом, манерой исполнения и техникой производства. Эту мысль несут в себе все произведения ЗОФ.