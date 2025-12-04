Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу экс-владельцев «Арианта»

Суд отказался рассматривать жалобу бывших владельцев бизнеса Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу группы компаний «Ариант», в которой были сосредоточены активы ныне национализированного одноименного холдинга. Истец пытался оспорить решения арбитражей, по которым все активы холдинга по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству.

Так, ГК «Ариант» в своем ходатайстве указывал о сроках давности, которые по мнению истца были нарушены. Приватизация ЧЭМК, признанная незаконной, была в начале девяностых годов. Активы изъяты более тридцати лет спустя. Суд рассматривать жалобу отказался, сославшись на то, что ходатайство оформлено неправильно.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не отвечает требованиям закона „О Конституционном Суде Российской Федерации“. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Продолжение после рекламы

Основателями холдинга «Ариант» были бизнесмен Александр Аристов и Юрий Антипов. Оба они, а также их семьи, владели акциями Челябинского электрометаллургического комбината. После раздела бизнеса Аристовым достался «Ариант», а Анитовым ЧЭМК. Аристов передал бизнес своему зятю Александру Кретову, который сосредоточил все активы в ГК «Ариант».

В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры был национализирован ЧЭМК, а затем холдинг «Ариант». Суд также постановил взыскать с Аристовых, Антиповых и Кретовых 46,5 млрд рублей. У семей уже изъято имущество — коттеджи и земельные участки.