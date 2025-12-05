В Челябинске резко подорожали квартиры в новостройках

Новые квартиры дорожают в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за год жилье в новостройках подорожало в среднем на 19%. Об этом рассказала руководитель аналитического центра сервиса «Авито недвижимость» Ольга Клещеева.

«Жилье в городе за год подорожало в среднем на 19% до 154 391 рублей за квадрат. Также значительно выросла доля дорогих объектов недвижимости в предложениях», — передает газета «Ведомости» слова эксперта.