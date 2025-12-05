Логотип РИА URA.RU
В Челябинске резко подорожали квартиры в новостройках

05 декабря 2025 в 06:40
Новые квартиры дорожают в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за год жилье в новостройках подорожало в среднем на 19%. Об этом рассказала руководитель аналитического центра сервиса «Авито недвижимость» Ольга Клещеева.

«Жилье в городе за год подорожало в среднем на 19% до 154 391 рублей за квадрат. Также значительно выросла доля дорогих объектов недвижимости в предложениях», — передает газета «Ведомости» слова эксперта.

Ранее сообщалось, что в Челябинске при росте предложения долгосрочной аренды в 2,1 раза средняя стоимость найма жилья в октябре 2025 года снизилась на 10% до 27 000 рублей в месяц, что позволило городу войти в число самых доступных по аренде. Цены просели из-за резкого увеличения числа сдаваемых квартир и смещения спроса в сторону более просторного жилья.

