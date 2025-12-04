Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Возле озера Смолино: челябинскому предпринимателю запретили открыть ТК на садовом участке

Власти Челябинска не разрешили бизнесмену открыть торговый комплекс на даче
04 декабря 2025 в 21:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Торговый комплекс предприниматель планировал открыть в СНТ «Колющенец»

Торговый комплекс предприниматель планировал открыть в СНТ «Колющенец»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска запретили бизнесмену Тимуру Максимову реконструировать дачу под торговый объект в Советском районе в СНТ «Колющенец». Предприниматель планировал открыть торговый комплекс на участке площадью 500 квадратных метров в СНТ, расположенном возле озера Смолино, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (рынки, магазины) в территориальной зоне коллективных садов. Дача расположена в районе „Меридиан“ на улице 24, участок 716 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Отказ связан с нарушением требований федерального закона №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Территория предназначена не для осуществления торговой деятельности, а под дачу с садовым участком. Запрос противоречит документации по планировке территории, отмечается в документации. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал