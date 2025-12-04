Возле озера Смолино: челябинскому предпринимателю запретили открыть ТК на садовом участке
Торговый комплекс предприниматель планировал открыть в СНТ «Колющенец»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти Челябинска запретили бизнесмену Тимуру Максимову реконструировать дачу под торговый объект в Советском районе в СНТ «Колющенец». Предприниматель планировал открыть торговый комплекс на участке площадью 500 квадратных метров в СНТ, расположенном возле озера Смолино, сообщается в документации на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (рынки, магазины) в территориальной зоне коллективных садов. Дача расположена в районе „Меридиан“ на улице 24, участок 716 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Отказ связан с нарушением требований федерального закона №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Территория предназначена не для осуществления торговой деятельности, а под дачу с садовым участком. Запрос противоречит документации по планировке территории, отмечается в документации.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!