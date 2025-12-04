Возле озера Смолино: челябинскому предпринимателю запретили открыть ТК на садовом участке

Торговый комплекс предприниматель планировал открыть в СНТ «Колющенец» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска запретили бизнесмену Тимуру Максимову реконструировать дачу под торговый объект в Советском районе в СНТ «Колющенец». Предприниматель планировал открыть торговый комплекс на участке площадью 500 квадратных метров в СНТ, расположенном возле озера Смолино, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (рынки, магазины) в территориальной зоне коллективных садов. Дача расположена в районе „Меридиан“ на улице 24, участок 716 в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.