Губернатор Текслер побывал на форуме волонтеров Фото: telegram-канал Алексея Текслера

На международном форуме гражданского участия в Москве Челябинская область вошла в тройку лучших регионов России, которые оказывают волонтерскую помощь в зоне спецоперации. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

«Особенно приятно и значимо было войти в тройку лучших регионов премии #МЫВМЕСТЕ в престижной номинации „Субъект Российской Федерации“, получить награду из рук Сергея Кириенко. Это еще раз подтверждает, что у Челябинской области действительно большое и отзывчивое сердце», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам главы области, челябинские волонтеры Наталья Тисеева и Тимофей Гарват получили из рук Татьяны Голиковой нагрудный знак «Доброволец России». Он добавил, что волонтеры по зову сердца делают важные дела каждый день.

Форум гражданского участия МЫВМЕСТЕ проходит в Москве с 2 по 5 декабря и объединяет волонтеров, экспертов и представителей регионов. Алексей Текслер посещал площадки форума, осматривал волонтерские проекты и отмечал значимость обмена практиками и поддержки участников спецоперации, для которых на выставке были организованы отдельные стенды.