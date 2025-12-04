Путин ответил на вопрос о своем бессмертии
Путин заявил, что не может жить вечно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Любые вещи имеют предел, а вечным является лишь Бог. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, рассуждая о перспективах достижения бессмертия.
«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — ответил российский лидер на вопрос телеканала India Today о том, верит ли он в достижимость бессмертия. Прямая трансляция проходит на сайте канала.
Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время двусторонней встречи затронули вопросы продления человеческой жизни и стремления к бессмертию. Переводчик, передавая по-русски слова Си Цзиньпина, обращенные к Владимиру Путину, сказал, что «раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня в 70 лет ты все еще ребенок».
