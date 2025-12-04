Путин заявил о желании американских компаний вернуться в РФ

Путин сообщил, что из США поступают письма о сотрудничестве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Многие американские компании, ушедшие с российского рынка, теперь ищут пути для возвращения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, из США поступают соответствующие письма с предложениями о возможном сотрудничестве.

«Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться», — заявил Путин в интервью каналу India Today. Президент подчеркнул, что корпорации обращаются к российской стороне напрямую и фиксируют свою позицию в официальной переписке.